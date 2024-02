Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geld aus Gaststätte gestohlen

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurde in Erfurt Geld aus einer Gaststätte gestohlen. Der unbekannte Täter hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Schlüsselkasten eines Restaurants geöffnet. Aus diesem entnahm der Dieb einen Zugangsschlüssel und schloss das Lokal auf. Aus einer Geldkassette entwendete der Langfinger fast 2.000 Euro und verschwand. Die Polizei kam am Tatortarbeit zum Einsatz und sicherte Spuren. Eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls wurde erstattet. (MO)

