Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand einer Gartenhütte

Lahr (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schrebergarten an der B3 zwischen Lahr und Hugsweier. Im Anschluss wurde eine auf dem Gelände befindliche Gartenhütte in Brand gesetzt. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, die ein vollständiges Abbrennen der Hütte jedoch nicht mehr verhindern konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781/ 21 - 2820 bei der Polizei zu melden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell