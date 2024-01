LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw- Zeugensuche

Molschleben (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 38-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr gestern Nachmittag die L1027 von Gierstädt in Richtung Molschleben. In einer Rechtskurve kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Hyundai war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. ...

