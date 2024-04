POL-OG: Ringsheim - Unfallflüchtige gesucht

Lahr (ots) - Nach dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, mussten mehrere zum Teil Schwerstverletzte beklagt werden. 10 Autos wurden beschädigt. Wie es sich mittlerweile darstellt, soll der Fahrer eines BMW X4 in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen sein, als er aus noch unbekannter Ursache offenbar beschleunigte und in den Gegenverkehr geriet. Einer entgegenkommenden ...

mehr