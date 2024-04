Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden

Offenburg (ots)

Der 22-jährige Eigentümer eines Fahrrads dürfte am Dienstag mutmaßlich seinen Augen nicht getraut haben, als er sein gestohlen gemeldetes Rad gegen 16:15 Uhr in der Stadtmitte in Offenburg wiedererkannte. Das Fahrrad war mittels Kettenschloss abgeschlossen. Durch Überprüfung der Rahmennummer konnte festgestellt werden, dass es sich tatsächlich um das zuvor entwendete Rad des 22-jährigen handelte. /su

