Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Betrugsmasche, Hinweise der Polizei

Lahr (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein Mann über eine Immobilienplattform auf ein Kaufangebot einer sehr günstigen Wohnung im Raum Lahr aufmerksam. Nachdem er sein Interesse per E-Mail bekundet hatte, wurde er von einem angeblichen spanischen Maklerbüro angeschrieben, dass er auf Platz fünf der Warteliste sei, ihm jedoch durch Bezahlung einer Gebühr in Höhe von 5.700 EUR vorab eine private Besichtigung angeboten werden könne und er somit auf Platz eins vorrücken würde. Nachdem der Mann misstrauisch wurde, informierte er folgerichtig die Polizei. Die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Hinterfragen Sie verdächtige und nicht alltägliche Situationen. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Seien Sie stets misstrauisch. Immer wieder entwickeln die Gauner neue Betrugsmaschen mit dem Ziel, an Geld heranzukommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell