BPOLI-OG: Kinder legen Steine auf die Gleise und begeben sich in Lebensgefahr

Neuried/Altenheim (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben in der vergangenen Nacht einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 36-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Neuried/ Altenheim, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er war wegen Wohnungseinbruchdiebstahl zur Festnahme ausgeschrieben. Aus einer Gesamtfreiheitsstrafe ...

