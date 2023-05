Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann auf Kinzigbrücke bringt Bahnverkehr auf der Rheintalbahn zum Erliegen

Offenburg (ots)

Heute Morgen hat ein 27-Jähriger im Bereich des Karl Heitz Stadions in Offenburg den Bahnverkehr auf der Rheintalbahn zum Erliegen gebracht.

Gegen 09:00 Uhr war er auf die dortige Eisenbahnrücke geklettert und hatte sich auf einen Querträger, in unmittelbarer Nähe zur stromführenden Oberleitung, gelegt. Einsatzkräfte der Bundespolizei, Landespolizei, Feuerwehr und des Rettungdienstes fuhren daraufhin die Örtlichkeit an. Da er nicht auf Ansprache reagierte, wurde seitens der Feuerwehr Offenburg die Drehleiter zum Einsatz gebracht und der Mann gegen 09:50 Uhr gerettet. Zuvor musste durch den Notfallmanager der DB noch die Oberleitung abgeschalten und geerdet werden. Der deutsche Staatsangehörige war alkoholisiert und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Auf seine lebensgefährliche Aktion angesprochen antwortete er, dass er die Gefahr unterschätzt habe. Für die Zeit des Einsatzes musste die Rheintalbahn in diesem Bereich von 09:00 - 09:50 Uhr gesperrt werden und es kam zu Zugverspätungen. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen der Vornahme einer betriebsstörenden oder gefährdenden Handlung.

