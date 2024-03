POL-WES: Rheinberg - Stadtwappen von Rheinberg-Orsoy gestohlen. Zeugenaufruf

Dinslaken (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags (10.03.2024), gegen 05:30 Uhr, rückten Polizeibeamte der Polizeiwache Dinslaken zu einer Schlägerei an der Karlstraße/ Thyssenstraße aus. Zwei Gruppen, die zuvor einen Musikclub an der Thyssenstraße besuchten, gerieten nach Verlassen des Clubs auf der Karlstraße/ Thyssenstraße in eine körperliche Auseinandersetzung. Zunächst soll die eine Gruppe von ...

mehr