Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Raubdelikt

Dinslaken (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (10.03.2024), gegen 05:30 Uhr, rückten Polizeibeamte der Polizeiwache Dinslaken zu einer Schlägerei an der Karlstraße/ Thyssenstraße aus.

Zwei Gruppen, die zuvor einen Musikclub an der Thyssenstraße besuchten, gerieten nach Verlassen des Clubs auf der Karlstraße/ Thyssenstraße in eine körperliche Auseinandersetzung. Zunächst soll die eine Gruppe von insgesamt vier bislang unbekannten Männern aus einem dunkelfarbenen BMW heraus die andere Gruppe angesprochen haben. Im weiteren Verlauf sollen die vier Männer aus dem BMW einen 20- jährigen Mann aus Dinslaken niedergeschlagen und als dieser am Boden lag, auch auf ihn eingetreten haben.

Eine 21- jährige Frau aus Dinslaken, die mit zur Gruppe des 20- Jährigen gehörte, versuchte diesem zu helfen und wurde dabei ebenfalls geschlagen. Die Unbekannten sollen zudem einen Schlagring genutzt und ein Messer und einen Schlagstock mitgeführt haben.

Dem 20- Jährigen gelang zunächst zu Fuß die Flucht in einen Hinterhof. Die Männer eilten hinterher und schlugen den Dinslakener bis dieser das Bewusstsein verlor. Drei der vier unbekannten Männer flüchteten in dem BMW, der Vierte zu Fuß, jeweils in Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße.

Der 20- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er, sowie die 21- Jährige, erlitten leichte Verletzungen.

Er bemerkte erst am Mittag, dass ihm bei der Auseinandersetzung seine Geldbörse entwendet worden war. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Abbuchungen von seinem Konto erfolgt.

Die flüchtigen unbekannten Männer können nicht beschrieben werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu wenden.

/cd Ref. 240310-0608

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell