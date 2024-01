LPI-G: Unfall mit leicht verletzter BMW-Fahrerin

Altenburg (ots) - Nobitz. Ein Teil eines Vordaches eines Hauses in der Ortslage Zehma geriet am gestrigen Abend (10.01.2024, 17:45 Uhr) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand jedoch bereits von selbst erloschen. Es entstand nur geringer Sachschaden am Gebäude. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kripo Gera ermittelt zur Brandursache und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0365 8234/1465 entgegen. Bezugsnummer: ...

mehr