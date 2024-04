Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Einbruch in Kiosk, Hinweise erbeten

Ettenheim (ots)

Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Kiosk eingebrochen, welcher im Foyer eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Bahndamm" untergebracht ist. Die Einbrecher haben zwischen 0:35 Uhr und 0:45 Uhr verschiedenen Glaselemente zu Bruch gebracht, um letztlich in den Innenbereich des Kioskes vordringen zu können. Der Verkaufsraum war deutlich von Einbruchspuren gekennzeichnet, ob allerdings etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim führen die weiteren Ermittlungen und bitten unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 um Hinweise.

