Am Mittwoch oder Donnerstag hatte ein Unbekannter ein geparktes Auto in Ertingen mutwillig beschädigt.

Zwischen 17 Uhr und kurz vor 6 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz in der Dürmentinger Straße. In diesem Zeitraum sprühte ein Unbekannter Bauschaum in das Auspuffendrohr. Das Material dehnte sich bis in den Endtopf des Schalldämpfers aus und erhärtete sich. Die Abgase konnten dadurch nicht mehr entweichen. Die Polizei Riedlingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Instandsetzung dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

