Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim ERGÄNZUNG fehlendes Kennzeichen - Vor der Polizei geflüchtet

Ulm (ots)

Am Donnerstag konnte die Polizei in Heidenheim einen 20-Jährigen vorläufig festnehmen. Der raste mit seinem Motorrad durch die Innenstadt. Gegen 15.45 Uhr wurde von einem Zeugen ein Motorradfahrer auf der B466 auf Höhe Sontheimer Wirtshäusle gemeldet. Das Motorrad sei ohne Kennzeichen in Richtung Heidenheim unterwegs. Mehrere Polizeistreifen bezogen in der Heidenheimer Innenstadt Stellung. In der Wilhelmstraße konnte die KTM dann fahrend festgestellt werden. Als der Fahrer die Polizeistreife erkannte, gab er Gas. Der zunächst Unbekannte fuhr mit seiner Maschine über eine Fußgängerbrücke in die Steinheimer Straße. Mit einem Wheelie setzte er seine Flucht in Richtung Innenstadt davon. Nur kurze Zeit später konnte der Motorradfahrer von der Polizei in der Heckentalstraße und weiter in der Clichystraße gesehen werden. An einer Ampel musste der Kradfahrer an vorderster Stelle anhalten. Die Polizeistreife schloss auf und die Beamten sprachen den Mann an. Doch der stieß einen Beamten zur Seite und wollte seine Flucht fortsetzen. In diesem Moment griff ein Polizist nach dem Zündschlüssel und ein weiterer Beamter zog den 20-Jährigen von seiner Maschine. Da er sämtliche Angaben zu seiner Person verweigerte, wurde er auf das Polizeirevier verbracht. Dort konnte seine Identität geklärt werden. Im Rucksack fanden die Ermittler das Kennzeichen des Motorrades. Das war zwar zugelassen, befand sich aber in einem verkehrsunsicherem Zustand. Deshalb auch vermutlich die Flucht vor einer Polizeikontrolle. Der Mann befindet sich wieder auf freien Fuß. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu. Die Ermittlungen der Heidenheimer Polizei (Tel. 07321/322430) dauern an.

