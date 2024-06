Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannter löste Bremse von Anhänger

Am Donnerstag prallte in Heidenheim-Schnaitheim ein Anhänger gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 23.45 Uhr wurde eine Zeugin durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam. Ein Unbekannter war wohl zu dieser Zeit in der Hans-Thoma-Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtete, löste er dort an einem geparkten Anhänger die Handbremse. Der Unbekannte schob das Fahrzeug ein Stück weiter und ließ den Anhänger bergabwärts in die Alberecht-Dürer-Straße rollen. Dort stieß er mit drei geparkten Autos und einem Anhänger zusammen. Auf der Straße blieb der Anhänger stehen, ehe er sich zuvor noch überschlagen hatte. Den Sachschaden an beiden Anhängern und den beschädigten Autos schätzt die Polizei auf mindestens 21.000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei Heidenheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen gegen 23.30 Uhr und Mitternacht in der Hans-Thoma-Straße gesehen haben.

++++1200159 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

