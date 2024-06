Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Ohne Führerschein Unfall gebaut

Bei Maselheim kam am Donnerstag ein Motorradfahrer von der Straße ab und landete in den Leitplanken.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr war der 28-Jährige auf der Kreisstraße 7505 von Ellmansweiler in Richtung Wennedach unterwegs. An der Einmündung zur K7527 bog der Mann mit seiner Kawasaki nach links in Richtung Maselheim ab. Dabei war er wohl zu schnell an die Einmündung herangefahren und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Das stieß frontal in die Leitplanken und der 28-Jährige stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst wurde hinzugerufen und kümmerte sich um den Leichtverletzten. Der Mann wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Wie der Fahrer der Kawasaki bei der Polizei berichtete, hatte sein Gefährt kurzeitig keine Bremsleistung. Deshalb sei er in die Leitplanken gekracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass der 28-Jährige für die Kawasaki nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Den Schaden an der nicht mehr fahrbereiten Maschine schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. An den Schutzplanken ist kein Schaden entstanden. Auf den 28-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

