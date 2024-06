Ulm (ots) - Gegen 15.45 Uhr wurde von einem Zeugen ein Motorradfahrer auf der B466 auf Höhe Sontheimer Wirtshäusle gemeldet. Das Motorrad sei in Richtung Heidenheim unterwegs. Mehrere Polizeistreifen bezogen in der Heidenheimer Innenstadt Stellung. In der Wilhelmstraße konnte die KTM dann fahrend festgestellt ...

