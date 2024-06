Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kunstharz läuft aus

Ein leckgeschlagener Tank mit wasserlöslichem Kunstharz zog am Donnerstag einen größeren Einsatz in Laichingen nach sich.

Ulm (ots)

Kurz nach 13.15 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Betriebsgelände im Laichinger Industriegebiet aus. Denn bei Verladearbeiten in der Rudolf-Diesel-Straße wurde mit einem Gabelstabler ein mit Kunstharz befüllter Tank beschädigt. Rund 100 Liter waren aus dem ca. 1000 Liter großen Tank in den Hofraum ausgelaufen. Ein Teil davon lief in einen Schacht. Da eine Spezialfirma zur Reinigung des mit wasserlöslichen Kunstharz verunreinigten Bereiches nicht zur Verfügung stand, rückte die Feuerwehr Laichingen an. Auch waren Beamte des Polizeiposten Laichingen vor Ort und nahmen die Ermittlungen auf. Nach einer Abklärung konnte sofort Entwarnung gegeben werden. Bei dem ausgelaufenen Stoff handelt es sich nicht um Gefahrgut. Es kam auch zu keiner Umweltgefährdung. Verletzt wurde niemand.

