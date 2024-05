Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wanderup - Mann fährt unter Drogeneinfluss und mit gestohlenen Autokennzeichen - Freundin ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Wanderup (ots)

Am Mittwoch (15.05.2024) kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Autobahn (Landespolizei, Bundespolizei, Zoll) in Wanderup einen VW Golf. Sowohl der Wagen als auch der Fahrer waren den Beamten bekannt. Bereits vor zwei Wochen hatte sich dieser einer Verkehrskontrolle unterziehen müssen. Zu diesem Zeitpunkt waren dänische Kennzeichenschilder an dem Wagen angebracht, die nicht zu dem VW Golf gehörten. Der Fahrer besaß keinen Führerschein.

Der auffällige VW Golf wurde gegen 19.00 Uhr in Wanderup festgestellt und kontrolliert. Dieses Mal waren deutsche Kennzeichenschilder montiert, die sich als gestohlen herausstellten. Gegen den 40-jährigen Fahrer, dessen Führschein aufgrund von Verkehrsverstößen entzogen worden war, bestand zudem der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Während der Blutprobenentnahme äußerte der 40-Jährige, dass er nur wenig Zeit habe, weil seine Freundin gleich mit ihrem eigenen Wagen nach Hause komme.

Den eingesetzten Polizeibeamten war bekannt, dass der Führerschein der Freundin zur Einziehung ausgeschrieben war. Gegen 19:30 Uhr wurde durch eine weitere Streife auch die Freundin mit ihrem Ford Fiesta kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Ford Fiesta gefälschte Kennzeichenschilder angebracht waren. Der Führerschein und die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde die Wohnung des Pärchens durchsucht. Die Beamten fanden dort neben mehreren teils gestohlen gemeldeten Kennzeichen 18 Cannabispflanzen und etwa 40 Gramm Amphetamin und stellten diese sicher.

Gegen die Beiden wurden diverse Strafverfahren u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell