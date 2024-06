Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Laupheim - Diebe auf der Baustelle

Baustellen waren am Mittwoch oder Donnerstag das Ziel von Einbrechern in Biberach und Laupheim.

Die Unbekannten waren zwischen 17 Uhr und 7 Uhr auf einer Baustelle in Biberach in der Haberhäuslestraße zu Gange. Dort luden sie eine rund 250 kg schwere Rüttelplatte der Marke Bomag, Typ BPR35/60, im Wert von mehreren tausend Euro auf. Die Maschine stand dort wohl ungesichert auf der Baustelle. Zum Abtransport waren dürfte vermutlich ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger verwendet worden sein. Auch waren offenbar mehrere Personen dafür erforderlich, um das schwere Arbeitsgerät zu verladen.

Ein weiterer Einbruch auf eine Baustelle wurde der Polizei in Laupheim angezeigt. Denn als die Arbeiter am Donnerstag gegen 6.45 Uhr auf der Baustelle am Westbahnhof zum Arbeiten erschienen waren, stellten sie den Einbruch fest. Als sie am Vorabend gegen 18.30 Uhr die Baustelle auf dem Parkplatz am Höllgraben verließen, standen die Arbeitsgeräte noch gesichert innerhalb des eingezäunten Bereiches. Die Unbekannten schnitten ein Loch in den Bauzaun und verschafften sich so Zutritt zur Baustelle. Dort brachen sie mehrere Container auf und nahmen zwei Stampfer sowie eine Rüttelplatte der Marken Wacker im Wert von mehreren tausend Euro mit. Auch in diesem Fall dürfte der Abtransport der schweren Maschinen offenbar von mehreren Tätern begangen und ein Lkw oder Fahrzeug mit Anhänger verwendet worden sein.

Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) und Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Spuren an den Tatorten gesichert. Sie prüfen auch, ob ein und dieselben Täter für die Taten verantwortlich sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter den angegebenen Telefonnummern entgegen.

