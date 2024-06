Polizeipräsidium Ulm

Ulm - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Mittwoch fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in Ulm rückwärts auf die Straße und stieß mit einem Linienbus zusammen. Danach haute er ab.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 15.45 Uhr, so die Polizei. Der Bus der Linie 5 war im James-Franck-Ring unterwegs, als Höhe Gebäude Nr. 29 ein heller Van der Marke VW oder Seat rückwärts auf die Straße fuhr. Dabei sei es zu einem Kontakt mit der rechten Seite des Linienbusses und dem Heck des unbekannten Fahrzeuges gekommen. Der Busfahrer wurde erst durch einen Aufschrei eines Fahrgastes aufmerksam und hielt an der nächsten Bushaltestelle an. Dort konnte er an dem Mercedesbus den Streifschaden von rund 10 Meter Länge sowie die zerborstenen Scheiben an mehreren Eingangstüren erkennen. Die vier Fahrgäste und der 46-jährige Busfahrer blieben unverletzt. Der Fahrende im mutmaßlich unfallverursachenden Auto fuhr weiter und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Zurück blieb an dem Mercedesbus ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Polizei Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Der silber-bläuliche Van müsste ebenfalls an der hinteren Stoßstange einen erheblichen Streifschaden aufweisen.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

