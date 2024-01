PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Hofheimer Polizeibeamte +++ Einbruch in Kriftel +++ Trickdiebstahl in Bad Soden

Hofheim (ots)

1. Während Polizeieinsatz Polizisten angegriffen und beleidigt, 65719 Hofheim, Neugasse, Samstag, 20.01.2024, 10:45 Uhr

(th) Am Samstagmorgen wurden Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim, während eines Einsatzes, angegriffen und beleidigt. Gegen 10:45 Uhr wurden die Polizisten wegen einer Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld in die Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen. Während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufklärten, griff der 34-Jährige Bewohner die Streifenbesatzung an und beleidigte diese. Als dieser vorläufig festgenommen werden sollte, versuchte seine 36-jährige Lebensgefährtin dies, ebenfalls gewaltsam, zu verhindern. Nach dem Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung konnten beide Personen vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen der Polizeistation zugeführt werden. Sie müssen sich nun jeweils in einem Strafverfahren verantworten.

2. Wohnungseinbruch über Terassentür, 65830 Kriftel, Raiffeisenstraße, Freitag, 19.01.2024, 00:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 21:50 Uhr,

(th) Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitagmorgen 00:00 Uhr und Samstagabend 21:50 Uhr die Terassentür einer Erdgeschosswohnung in der Raiffeisenstraße auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei entstand Sachschaden an der Terassentür. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut und den Tätern dauern an. Zeuginnen und Zeugen die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach, unter der Telefonnummer (06196) 2073-0.

3. Trickdieb erbeutet Bargeld, 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, 20.01.2024, 12:30 Uhr,

(th) Am Samstagmittag gelang es einem Trickdieb Bargeld in Höhe von über 100EUR zu erbeuten. Gegen 12:30 Uhr sprach der Trickbetrüger die Geschädigte in der Königsteiner Straße, in Höhe einer Parkuhr an und bat sie darum Geld zu wechseln. Hierbei gelang es dem Täter unbemerkt Bargeld aus der Geldbörse der Geschädigten zu entnehmen, während diese gerade dabei war, das Geld zu wechseln. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Marktplatz. Den Trickdiebstahl bemerkte die Geschädigte jedoch erst im Nachgang. Der Trickdieb wurde als etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1.80 Meter groß, mit einer normalen Statur und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

