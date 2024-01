PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Frau tot im Feld aufgefunden

Hofheim (ots)

Frau tot im Feld aufgefunden,

Hochheim, Massenheimer Landstraße, 20.01.2024, 08.35 Uhr,

(pl)Am Samstagmorgen ist in einem Feld in Hochheim eine 41-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die 41-Jährige war am Abend zuvor auf einer Fastnachtssitzung in einer Turnhalle in der Massenheimer Landstraße und kehrte von der Veranstaltung nicht nach Hause zurück. Am Samstag wurde die Frau gegen 08.35 Uhr leblos im Feld nahe der Turnhalle entdeckt. Durch die verständigten Rettungskräfte wurde der Tod der Frau festgestellt. In der Folge nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und der Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Zudem kamen Spezialisten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Westhessen sowie des Hessischen Landeskriminalamtes und Seelsorger zum Einsatz. Noch am selben Tag wurde eine Obduktion durchgeführt. Hierbei konnten keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen festgestellt werden, so dass von einem Unglücksgeschehen ausgegangen wird.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell