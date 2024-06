Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Handtuchrolle angezündet

Am Donnerstag verursachte unbekannte Täterschaft ein Feuer in Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Feuer in der Michelberghalle aus. Nach derzeitigem Stand zündete unbekannte Täterschaft eine Handtuchrolle in einem Umkleidebereich an. Das Feuer griff auf ein Kunststoffwaschbecken über. Durch die Hitze und den starken Rauch wurde der Bereich stark in Mitleidenschaft gezogen. Drei Kinder/Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren, die sich im Bereich der Halle aufhielten, kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro beziffert. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen einer schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07331/93270 zu melden.

+++++++ 1198420 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell