Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen bzw. Besitzer/in nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Salzbergen (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäusern. Bei einem dieser wurde in der Straße Am Bahndamm eine Leiter verwendet, um in das Haus zu gelangen. Diese gehört jedoch nicht zu den Besitzern des Hauses. Die Polizei Salzbergen ist nun auf der Suche nach dem Besitzer/in der Leiter, welche evtl. aus dem nahen Umfeld stammt. Hinweise zum/r Eigentümer*in bitte an die Polizei Salzbergen unter der Telefonnummer: 05976/94855-0.

