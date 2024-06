Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - In Leitplanke gekracht und überschlagen

Schwer verletzt wurde ein 34jähriger Autofahrer auf der BAB 7 kurz vor der Ausfahrt Heidenheim

Ulm (ots)

Der Mann war mit seinem BMW kurz nach 21 Uhr auf der Fahrt in Richtung Ulm bei regennasser Fahrbahn nach links in die Leitplanke geschleudert. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der BMW mehrfach um die eigene Achse, vor er rechts im Grünstreifen landete. Dort überschlug sich das Auto. Nach Angaben eines weiteren Verkehrsteilnehmers war der BMW vor seiner Kollision sehr schnell unterwegs. Der 34jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem total beschädigten BMW befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Auto entstand ein Schaden von ca. 8000 EU. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1207950)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell