Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten im Süden von Vorpommern-Greifswald

Vorpommern-Greifswald (LK) (ots)

Am heutigen Morgen ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden im südlichen Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Auf der Stettiner Straße in Pasewalk kam es heute Morgen gegen 06:49 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW Skoda und einem 12-jährigen Jungen deutscher Staatsangehörigkeit, der auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Die 32-jährige Fahrzeugführerin mit deutscher Staatsangehörigkeit befuhr die Stettiner Straße aus Richtung Marktstraße kommend, als der 12-Jährige offenbar die Straßenseite wechseln wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich das Kind verletzte. Der 12-Jährige wurde zur weiteren Behandlung durch die Rettungskräfte in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Zum Verletzungsgrad ist zunächst nichts weiter bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 EUR. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Gegen 08:30 Uhr wurde ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Eggesiner Straße in Torgelow durch die Rettungsleitstelle gemeldet. Aus bislang nicht bekannten Gründen (vermutlich Missachtung der Vorfahrtsregeln) kam es im oben genannten Bereich zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW Peugeot und einem PKW Skoda. Die 73-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW Peugeot wurde dabei leicht verletzt, die 46-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW Skoda erlitt schwere Verletzungen. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus nach Ueckermünde zur näheren Untersuchung verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 38.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Straße wurde durch die Einsatzkräfte zum Zwecke der Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallbeteiligung, dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell