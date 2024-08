Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1362

Gem. Herrenberg: Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Herrenberg und Oberjettingen zu einem Verkehrsunfall. Der 24-jährige Fahrer eines BMW X4 kam in Richtung Oberjettingen fahrend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach, bis der Pkw letztlich auf der Seite liegend im Wald zum Stillstand kam. Der Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug saß, wurde hierbei leicht verletzt und konnte sein Auto selbstständig verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Herrenberg geführt, welches mit zwei Streifenbesatzungen an der Unfallstelle war. Ebenfalls waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 50.000 Euro beziffert, dieses musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell