Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, An der Schlüsselbreite, Dienstag, 13.08.2024, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 14.08.2024, 08.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Im Zeitraum von Dienstag ca. 23.00 Uhr bis Mittwoch ca. 08.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "An der Schlüsselbreite" in Northeim.

Der 26-jährige Geschädigte parkte seinen Opel am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wallstraße. Als er am nächsten Tag zu seinem Auto kam, erkannte er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell