Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Container eingebrochen

Northeim (ots)

Northeim OT Edesheim, Wiebrechtshäuser Straße / Kreisstraße 404, Dienstag, 13.08.2024, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 14.08.2024, 06.50 Uhr

EDESHEIM (Wol) - Über 1.000 Euro Schaden.

Im Zeitraum von Dienstag ca. 18.00 Uhr bis Mittwoch ca. 06.50 Uhr konnten unbekannte Personen in mehrere Baucontainer auf einem Baustellenlagerplatz an der Autobahn (Wiebrechtshäuser Straße) einbrechen.

Zuerst wurde ein vor den Containern abgestellter Radlader kurzgeschlossen und weggefahren. Dadurch kam es zu einem Sachschaden am Radlader. Die Unbekannten öffneten anschließend gewaltsam zwei hochwertige Schlösser an zwei Containern. Weitere Container waren nicht per Schloss gesichert, da in diesen keine wertvollen Gegenstände lagerten. Aus diesen wurde nichts entwendet.

Die Unbekannten konnten aus einem per Schloss gesicherten Container ca. 200 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 350 Euro stehlen. Weiteres Diebesgut ist bisher nicht bekannt.

Die Sachschäden belaufen sich auf ca. 800 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell