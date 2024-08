POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

Dernbach (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht vom Freitag, den 09.08.2024, auf Samstag, den 10.08.2024, zwischen ca. 18:45 Uhr und 06:45 Uhr, ein in der Hilchenstraße Ecke Grabenstraße abgestellter PKW beschädigt. Der Außenspiegel auf der Fahrerseite wurde abgebrochen und blieb auf der Straße liegen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden, Tel.: 02602 92260 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Montabaur PHK Kaiser Telefon: ...

