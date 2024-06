Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Elektrofachgeschäft - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 10./11.06.2024, Zutritt in ein Elektrofachgeschäft in der Müßmattstraße. Der oder die Täter entwendeten verschiedene Verstärker für Pkws der Marke Mosconi sowie weitere Verstärker/ Vorstufen von unterschiedlichen Herstellern. Mit einer Brechstange wurde die Kasse aufgebrochen. Es entstand hoher Diebstahlschaden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Müßmattstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell