POL-FR: Stühlingen: Schulbus sackt ab - Kreisstraße gesperrt

Freiburg (ots) - Ein Mann ist am Montagabend, 10.06.2024, und am Dienstag, 11.06.2024, in WT-Waldshut gleich drei Mal attackiert worden. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 20:00 Uhr am Montag soll der 34-Jährige von einem russisch sprechenden Mann in einem Einkaufsmarkt in der Brückenstraße angegriffen worden sein. Nachdem Zeugen die Parteien getrennt hatten, sei es ...

