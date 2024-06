Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann wird drei Mal attackiert - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Mann ist am Montagabend, 10.06.2024, und am Dienstag, 11.06.2024, in WT-Waldshut gleich drei Mal attackiert worden. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 20:00 Uhr am Montag soll der 34-Jährige von einem russisch sprechenden Mann in einem Einkaufsmarkt in der Brückenstraße angegriffen worden sein. Nachdem Zeugen die Parteien getrennt hatten, sei es vor dem Geschäft zu einer zweiten Attacke gekommen. Ein anderer Mann habe nach dem Angegriffenen getreten. Am Dienstag soll der Angegriffene beim Chilbiparkplatz zufällig auf einen der beiden Tatverdächtigen vom Vortag getroffen sein. Dieser soll ihn erneut, diese Mal mit einem Pfefferspray, attackiert haben. Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung soll eine Frau schlichtend eingegriffen haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen dieser Vorfälle, sich zu melden.

