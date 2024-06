Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach: Durchsuchung wegen des Verdachts der Kinderpornografie

Freiburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 06.06.2024, wurden im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie 17 Wohnungen in Freiburg und den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Lörrach durchsucht. Die Polizei beschlagnahmte umfangreiches Beweismaterial, darunter 66 Datenträger. Die Beschuldigten werden verdächtigt, größtenteils über Messenger-Dienste wie WhatsApp und Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram und Snapchat kinderpornografische Bilder und Videos verbreitet zu haben. Sie sind zwischen 19 und 54 Jahre alt und haben die deutsche, afghanische, irakische, albanische, bulgarische und rumänische Staatsangehörigkeit. Die verschiedenen Ermittlungsverfahren stehen nicht in einem direkten Zusammenhang zueinander. Die Auswertung der sichergestellten Geräte dauert an. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

