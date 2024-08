POL-PDMT: Girkenroth - Illegaler RAVE wurde durch Polizei aufgelöst

Hundsangen (ots) - In der Nacht vom 07.08.2024 auf den 08.08.2024 gelangten bislang unbekannte Täter durch die rückwärtige Terassentür in ein Einfamilienhaus. Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht, jedoch letztlich nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Bereich der Handwerkstraße in Hundsangen gemacht haben ...

