Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsdelikte am Sonntag: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 16. Juni, hat die Polizei zwei Verkehrsdelikte im Stadtgebiet aufgenommen. In beiden Fällen wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Gegen 10.00 Uhr am Sonntagmorgen erhielt die Polizei von einem Passanten Kenntnis darüber, dass Unbekannte an der Wickrathberger Straße gegenüber eines Autohauses eine Kanalabdeckung entfernt hatten. Das dadurch entstandene Loch stellte eine Gefährdung für den Straßenverkehr dar, sodass es durch die Polizeibeamten vorübergehend gesichert wurde. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die zu dem Vorfall sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden.

Später am Sonntag, gegen 13.50 Uhr, nahm ein Streifenteam an der Straße Kahle Heide im Ortsteil Holt eine Verkehrsunfallflucht auf. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Außenspiegel eines blauen Opel Adam beschädigt, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Beamten stellten fest, dass jemand einen Zettel mit Hinweisen auf den Verursacher am beschädigten Pkw hinterlassen hatte. Die Polizei bittet die Person, die den Zettel geschrieben hat, sich für die Aufnahme einer Zeugenaussage mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen (Rufnummer 02161-290). (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell