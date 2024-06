Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen Ehepaar

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann und eine Frau haben sich am Freitag, 14. Juni als Mitarbeitende der Wasserwerke ausgegeben und einem Ehepaar in Mülfort diversen Schmuck sowie Bargeld gestohlen.

Nach Angaben der 83-jährigen Ehefrau klingelte es gegen 11.30 Uhr an ihrer Haustür. Nach dem Öffnen hätten eine Frau und ein Mann vor ihr im Flur gestanden. Das Duo habe angegeben, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserschaden gekommen sei und man deshalb die Leitungen im Haus überprüfen müsse. Daraufhin gewährte die Seniorin dem Duo Einlass und holte ihren 85-jährigen Ehemann hinzu. Der unbekannte Mann habe sich gemeinsam mit der Seniorin die oberen Stockwerke angesehen, während der Senior mit der unbekannten Frau in den Keller ging. Als das Duo das Haus wieder verlassen hatte, stellte das Ehepaar fest, dass diverser Schmuck sowie Bargeld gestohlen wurden.

Das Duo kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, trägt kurze dunkle Haare und hat eine kräftige Statur. Er war mit dunkler Hose, dunkler Jacke und dunkler Kappe bekleidet und trug weiße Stoffhandschuhe. Die Frau ist zwischen 22 und 24 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat schwarze Haare. Sie trug eine dunkle Hose, eine dunkle Fleecejacke sowie weiße Sportschuhe.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. (cr)

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

