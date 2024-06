Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Dahlener Straße: Sachbeschädigung und drei Verletzte

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 17. Juni, ist es gegen 0.45 Uhr auf der Dahlener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht und eine schwer verletzt wurden.

Der 21-jährige Fahrer eines grauen Opel Corsa C befuhr die Dahlener Straße in Richtung Wilhelm-Schiffer-Straße. Mit ihm befanden sich nach eigener Aussage drei Insassen im Auto. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte in der Folge einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Motorroller und kollidierte mit einem Auto, das durch die Härte des Aufpralls in ein weiteres abgestelltes Auto geschoben wurde. Quer auf der Fahrbahn kam der Opel Corsa zum Stillstand.

Einer der Passagiere soll unmittelbar ausgestiegen und davongelaufen sein. Der Fahrer verletzte sich leicht, genauso wie sein 19-jähriger Beifahrer. Ein 21-jähriger Insasse erlitt schwere Verletzungen, so dass ein Rettungswagenteam ihn in ein Krankenhaus bringen musste.

Die Polizei Mönchengladbach bittet weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell