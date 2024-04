Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Markt;

Unfallzeit: 13.04.2024, zwischen 08.50 Uhr und 14.00 Uhr;

Als sie zu ihrem geparkten Pkw zurückkehrte, stellte eine Frau aus Hünxe Beschädigungen an dem grauen Ford fest. Die 57-Jährige hatte ihr Auto am rechten Fahrbahnrand der Straße Markt in Fahrtrichtung Sankt-Georg-Platz abgestellt. Zu dem Unfall kam es am Samstag, 13.04.2024, zwischen 08.50 Uhr und 14.00 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

