Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken, Hauptstraße, Verkehrsunfall mit Personenschaden - Abschlussmeldung

Groß Reken (ots)

Am 13.04.2024, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Rekener mit einem mit 15 Fahrgästen besetzten Linienbus die Hauptstraße in Groß Reken. Er war in Richtung Heiden unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, den Außenbereich einer dort ansässigen Eisdiele streifte und schließlich in ein mit einem Baugerüst versehenes Nachbarhaus fuhr. Hierbei wurden insgesamt 23 Personen verletzt, eine hiervon schwer aber nicht lebensgefährlich. 20 Personen, unter ihnen einige Gäste der Eisdiele, erlitten einen Schock. Drei Personen wurden mit Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000,-EUR , die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Steinfurt unterstützt. Der Rettungsdienst des Kreises Borken war mit mehreren Notarzt- und Rettungswagen an dem Einsatz beteiligt. Die Feuerwehr Reken unterstützte die Bergung des Busses und den anschließenden Rückbau des Gerüstes. Die zwischenzeitlich voll gesperrte Hauptstraße ist inzwischen wieder freigegeben. Die Unfallstelle ist geräumt und die Fahrbahn gereinigt.

