Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Gaststätte scheitert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Domhof;

Tatzeit: zwischen 11.04.2024, 17.00 Uhr, und 12.04.2024, 13.20 Uhr;

Bei dem Vorhaben in eine Gaststätte einzubrechen scheiterten Unbekannte in Ahaus. Die Täter machten sich an einer Tür zu schaffen, diese hielt jedoch stand. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge scheinen die Einbrecher nicht in die Räumlichkeit am Domhof eingedrungen zu sein. Demnach sei nichts entwendet worden. Zu dem Geschehen kam es zwischen Donnerstag, 11.04.2024, 17.00 Uhr, und Freitag, 12.04.2024, gegen 13.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell