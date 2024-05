Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrtsmissachtung führt zu hohem Sachschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.05.2024 um 21:28 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem VW im Kreuzungsbereich Ludwigstraße/ Talstraße in 67433 Neustadt/W.. Die 27-jährige Opel-Fahrerin fuhr von der Talstraße in die Ludwigstraße ein, ohne die Vorfahrt der auf der Ludwigstraße fahrenden 39-jährigen VW-Fahrerin zu beachten. Im Kreuzungsbereich kam es sodann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeuges erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrberiet wurde. Diese wurden im Anschluss abgeschleppt. Die Fahrzeugführerinnen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 7000 Euro. Neben der Polizei Neustadt/W. war ebenfalls die Feuerwehr Neustadt/W. im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell