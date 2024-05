POL-PDNW: Betrunken hinter dem Steuer eingeschlafen

Wachenheim a.d.W. (ots) - In der Zeit vom 25.05.2024, 15:00 Uhr - 26.05.2024, 07:30 Uhr wurde ein Verkaufsstand für Spargel und Erdbeeren in der Friedelsheimer Str. in Wachenheim durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen nur darin gelagerte Lebensmittel in unbekannter Schadenshöhe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: ...

mehr