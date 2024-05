Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Landstraße (02.05.2024)

Schenkenzell (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Landstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 27-Jähriger parkte mit einem VW Passat zunächst vor einer Bäckerei seitlich an der Straße. Als der junge Mann ausparkte um auf die Landstraße in Richtung Alpirsbach einzufahren, touchierte er den von hinten kommenden VW Touran einer 40 Jahre alten Frau, die kurz zuvor von der Kinzigstraße auf die Landstraße einbog. An dem Passat entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Touran schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

