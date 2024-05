Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, A81, Lkr. Rottweil) Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten - rund 30.000 Euro Blechschaden (02.05.2024)

Sulz am Neckar, A81 (ots)

Rund 30.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen ereignet hat. Ein 51-jähriger Mercedesfahrer war gegen 19.30 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Als der Mann zum Überholen auf die linke Spur ausscherte, geriet sein Wagen auf der regennassen Fahrbahn in Schleudern, kam in der Folge von der Straße ab und durchfuhr eine Böschung ehe das Auto liegen blieb. Dabei entstand an dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der im Grünstreifen verursachte Schaden dürfte im Bereich von rund 1.000 Euro liegen.

