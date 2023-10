Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Einbruchsserie in Sportstätten

Zeugenhinweise erbeten

Schwanau (ots)

Zu einer Serie von Einbruchsdiebstählen in Sportheime und in eine Sporthalle kam es in der Zeit vom 12. bis 17. Oktober in Meißenheim. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Eingangstüre des Tennisclubs in der Mühlstraße gewaltsam aufgehebelt. In der Folge wurde mehrfach versucht in die Räume der angrenzenden Vereinsgaststätte einzudringen. Letztlich schlugen der oder die Täter die Fensterscheibe ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro. In der darauffolgenden Nacht versuchten vermutlich der oder die gleichen Täter in die Gemeindesporthalle in Meißenheim einzudringen. Die massive Metalltüre hielt allerdings dem Angriff stand, nahm jedoch erheblichen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Im Zusammenhang mit diesen Vorfällen wurden mehrere Sportstätten und Vereinsheime hinsichtlich weiterer Einbrüche überprüft. Hierbei konnte festgestellt werden, dass in ein Fußballvereinsheim in Meißenheim ebenfalls gewaltsam eingedrungen wurde. Ein Diebstahlschaden konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise zu diesen Einbrüchen unter der Telefonnummer 07824 662991-0. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell