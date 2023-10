Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Wolfach (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro ist mitunter das Resultat eines missglückten Parkmanövers, welches sich im Zeitraum von Dienstagmorgen auf Dienstagvormittag in der Vorstadtstraße ereignete. Ein, auf dem Parkstreifen in Höhe der evangelischen Kirche geparkter, silberner Ford soll hierbei von einem bislang unbekannten Fahrzeug bei dessen Ein- oder Ausparken beschädigt worden sein. Die Heckscheibe des Ford wies dabei zwei große Löcher auf, welche womöglich durch eine nach hinten heraus stehende Ladung des gesuchten Pkw verursacht wurden. Die zuständigen Beamten des Polizeiposten Wolfach erbeten dahingehend unter der Rufnummer 07834 8357-0 weitere Hinweise zur Identität des geflüchteten Fahrzeughalters.

