Uslar (ots) - USLAR (ke) Kurt-Zimmermann-Straße, 13.08.2024, zwischen 07:45 Uhr und 12:50 Uhr Bislang unbekannte Täter versuchten das verschlossene "CUBE" E-Bike eines 48-jährigen Uslarers zu entwenden. Der Sachschaden an Fahrradschloss und Rahmen des E-Bikes beträgt ca. 300 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

mehr