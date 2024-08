Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, St.-Georg-Str., Parkplatz R.C.v.S. am Stadion. Zeitraum: Freitag, 09.August 2024, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 14. August 2024, 15:20 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein.-Ausparken einen zum Parken abgestellten schwarzen VW-Sharan. Dem Sharan wurde ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von 6000.-Euro zugefügt. Der Unfallverursacher und nun Beschuldigte entfernte sich unerlaubt, es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Es wurden bei dem beschädigten Sharan Rückstände vom Verursacher-Fahrzeug gesichert. Das Verursacher Fahrzeug dürfte gelb sein beziehungsweise gelbe Fahrzeugteile haben. Zeugen, Spaziergänger, Sportler etc. die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Aber auch an den Unfallverursacher ergeht der Hinweis, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären.

